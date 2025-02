Motorista bêbado é preso por causar acidente O homem, de 61 anos, tentou fugir do local, mas foi detido por motoristas de aplicativo que passavam pelo local no momento da batida Goiás no Ar|Do R7 14/02/2025 - 13h22 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h22 ) twitter

Um motorista bêbado foi preso depois de atropelar um motociclista no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia (GO). O homem, de 61 anos, tentou fugir, mas foi detido por motoristas de aplicativo que passavam pelo local no momento.

Apesar do susto e de a moto ter ficado toda amassada, o motociclista sofreu apenas ferimentos leves e passa bem. O motorista responsável pelo acidente foi levado para a delegacia e teve o carro retido.