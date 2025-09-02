Motorista de aplicativo é alvo de tiros após descansar em frente a uma residência em Goiânia (GO)
Suspeito alegou insegurança e polícia apreendeu arma enquanto investiga o caso
Em Goiânia (GO), um motorista de aplicativo foi atingido por disparos enquanto descansava em seu carro no setor Celina Park. O atirador, morador e empresário, alegou insegurança. A polícia apreendeu a arma usada, mas o suspeito foi liberado. O caso segue sob investigação e autoridades orientam para denunciar situações suspeitas.