Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Motorista de aplicativo é alvo de tiros após descansar em frente a uma residência em Goiânia (GO)

Suspeito alegou insegurança e polícia apreendeu arma enquanto investiga o caso

Goiás no Ar|Do R7

Em Goiânia (GO), um motorista de aplicativo foi atingido por disparos enquanto descansava em seu carro no setor Celina Park. O atirador, morador e empresário, alegou insegurança. A polícia apreendeu a arma usada, mas o suspeito foi liberado. O caso segue sob investigação e autoridades orientam para denunciar situações suspeitas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.