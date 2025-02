Motorista de caminhão bate em motociclista e foge sem prestar socorro Paulo Henrique Aguiar dos Santos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e condução sem habilitação. A vítima do acidente está internada em estado grave Goiás no Ar|Do R7 12/02/2025 - 13h50 (Atualizado em 12/02/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A família de um motociclista atropelado no setor Belo Horizonte, em Aparecida (GO), cobra a prisão do motorista que estava bêbado e fugiu depois do acidente.

Câmeras de segurança registraram quando um caminhão desceu a rua em alta velocidade e acertou a moto de Antônio da Silva Caboclo, de 55 anos.

O motorista não prestou socorro e fugiu do local, mas foi localizado e identificado como Paulo Henrique Aguiar dos Santos. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e condução sem habilitação, mas liberado após audiência de custódia.

Antônio está internado em estado grave no HUGOL, esperando vaga na UTI.