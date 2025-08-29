Logo R7.com
Motorista embriagada atropela e mata mulher que voltava da igreja em Trindade (GO)

Outras vítimas ficaram gravemente feridas e condutora com histórico de dependência química foi presa

Goiás no Ar|Do R7

Em Trindade (GO), uma mulher de 47 anos morreu após ser atropelada por uma motorista embriagada quando voltava da igreja com amigas e uma criança de 8 anos. A condutora, com histórico de dependência química, foi presa e responderá por homicídio culposo. Outras vítimas ficaram gravemente feridas e a polícia investiga o caso.

