Motorista foge após atropelar motociclista no Jardim Curitiba (GO) Mulher ficou internada e deve passar por nova cirurgia após acidente grave Goiás no Ar|Do R7 18/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 18/07/2025 - 11h39 )

Motociclista foi atropelada por um carro vermelho no Jardim Curitiba (GO). O motorista fugiu, mas depois entrou em contato com a família e prometeu pagar o tratamento. A vítima está internada e deve passar por nova cirurgia. As imagens mostram o atropelamento e a fuga do condutor, que deixou a mulher sobre o capô do veículo.