Motos barulhentas estão na mira do Detran-GO Campanha 'Patrulha Randandan' irá reter e multar veículos com escapamentos adulterados Goiás no Ar|Do R7 18/02/2025 - 13h15 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h15 )

O Detran-GO lançou uma campanha para combater a perturbação do sossego público provocada por motos com escapamentos fora do padrão. A iniciativa ‘Patrulha Randandan’ é uma resposta à sociedade sobre reclamações relacionadas ao incômodo provocado pelas motos barulhentas que rodam na cidade.

De acordo com o presidente do Detran, Waldir Soares, veículos com escapamentos abertos ou adulterados serão retidos e os proprietários serão multados. Além disso, as motos só serão liberadas com a troca dos escapamentos.