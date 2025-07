Mulher com facão tenta resgatar preso em delegacia e é detida ao vivo por delegado Durante prisão de moradores de rua suspeitos de homicídio, ação gerou violência e reação imediata da polícia, em Anápolis (GO) Goiás no Ar|Do R7 25/07/2025 - 09h46 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h46 ) twitter

Em Anápolis (GO), três moradores de rua foram presos suspeitos de matar e queimar o corpo de outra pessoa em situação de rua. Durante a prisão, houve tentativa de resgate dos suspeitos, quando uma mulher armada com facão tentou invadir a delegacia, mas foi detida pelo delegado. A ação gerou violência no local. A polícia investiga o caso.