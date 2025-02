Mulher desaparece perto de pesque-pague em Caldas Novas (GO) Ediane Sousa Sales, de 35 anos, voltava para casa, no setor Mansões, e não foi mais vista Goiás no Ar|Do R7 23/01/2025 - 14h40 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Caldas Novas (GO), as buscas pela mulher que desapareceu em uma zona rural continuam. Ediane Sousa Sales, de 35 anos, foi vista pela última vez em 13 de janeiro, próximo a um pesque-pague no setor Mansões.

De acordo com a polícia, a justiça só foi comunicada sobre o desaparecimento após 4 dias, mas, segundo a família da mulher, ela já tinha um histórico de sumir por dias, pois passava por depressão.

No dia do desaparecimento, Ediane estava bebendo com o companheiro no pesque-pague. O homem foi trabalhar e ela pegou o caminho de volta para casa, mas não foi mais vista.

Informações sobre o paradeiro da vítima podem ser repassadas à polícia pelo telefone (62) 99266-4074, ou por meio do 197.