Mulher é internada à força pela própria família por disputa de herança Polícia descobriu clínica que mantinha dezenas de mulheres contra a vontade e quatro pessoas foram presas, incluindo o dono Goiás no Ar|Do R7 15/08/2025 - 09h12 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h12 )

Uma mulher foi internada à força em uma clínica psiquiátrica pela mãe e irmã, durante disputa por herança. A polícia descobriu que 20 das 42 mulheres estavam contra a vontade. A vítima, sem vícios, foi resgatada após denúncia do marido. A clínica alegou legalidade, mas quatro pessoas, incluindo o dono, foram presas.