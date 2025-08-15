Mulher é internada à força pela própria família por disputa de herança
Polícia descobriu clínica que mantinha dezenas de mulheres contra a vontade e quatro pessoas foram presas, incluindo o dono
Uma mulher foi internada à força em uma clínica psiquiátrica pela mãe e irmã, durante disputa por herança. A polícia descobriu que 20 das 42 mulheres estavam contra a vontade. A vítima, sem vícios, foi resgatada após denúncia do marido. A clínica alegou legalidade, mas quatro pessoas, incluindo o dono, foram presas.