Mulher é presa ao tentar trocar roupas compradas com cartão clonado em Goiânia Compra de R$ 6 mil foi feita em loja de Campinas; polícia investiga possível envolvimento da suspeita Goiás no Ar|Do R7 07/05/2025 - 10h39 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher foi presa em Goiânia (GO), após tentar trocar roupas infantis compradas com um cartão de crédito clonado. A compra, no valor de R$ 6 mil, foi realizada em uma loja de Campinas.

Após o estorno do pagamento, a dona do estabelecimento tentou contato com o comprador, mas foi bloqueada.

A suspeita, de 36 anos, apresentou-se na loja alegando que os produtos haviam sido um presente, o que levantou suspeitas.

A Polícia Civil investiga se ela teve participação no golpe ou se foi usada para repassar os itens.

‌



O responsável pela compra fraudulenta ainda não foi identificado.