Mulher joga álcool e ateia fogo no companheiro após crise de ciúmes em Rio Verde (GO) Suspeita foi presa meses após o ataque que deixou a vítima com sequelas

Goiás no Ar|Do R7 08/05/2025 - 08h35 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h35 ) twitter

