Mulher que pilotava mobilete morre após ser atingida por carro De acordo com testemunhas, a vítima furou o sinal de pare e colidiu com o veículo em uma rotatória Goiás no Ar|Do R7 12/02/2025 - 13h48 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h48 )

No Jardim Atlântico, em Goiânia (GO), uma mulher morreu em um acidente de trânsito. De acordo com testemunhas, a vítima, que estava em uma mobilete, furou o sinal de pare e foi atingida por um veículo em uma rotatória. Ela não tinha habilitação e morreu no local.