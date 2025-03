Operação intensifica combate à violência doméstica em Goiás Projeto terá colaboração entre diversas forças, como a Polícia Civil, Militar e a Guarda Civil Metropolitana, para aumentar a eficácia das ações Goiás no Ar|Do R7 07/03/2025 - 14h09 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As forças de segurança do estado de Goiás lançaram, durante o mês de março, uma operação para intensificar o combate à violência doméstica. A operação coincide com o Dia Internacional da Mulher e tem como objetivo reforçar o compromisso do estado em proteger as mulheres.

Em entrevista, o subsecretário de Segurança Pública, Gustavo Carlos, destacou a importância da colaboração entre diversas forças, como a Polícia Civil, Militar e a Guarda Civil Metropolitana, para aumentar a eficácia das ações.

O aplicativo ‘Mulher Segura’ e o número 180 também são recursos disponíveis para denúncias de agressões domésticas.