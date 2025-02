Pacientes fazem terapia ocupacional na UTI da Santa Casa de Anápolis (GO) A humanização do processo de internação tem o objetivo de manter a funcionalidade dos pacientes Goiás no Ar|Do R7 21/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h34 ) twitter

Um projeto da Santa Casa de Anápolis (GO) tem buscado melhorar a qualidade de vida de pacientes internados na UTI.

A humanização do processo de internação, com serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional, tem o objetivo de manter a funcionalidade dos pacientes e evitar a perda de força muscular. Além de acelerar a recuperação na UTI, os exercícios também facilitam a realização de tarefas no dia a dia após a alta.