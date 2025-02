Padrasto suspeito de matar enteado já está solto Acusado pela morte de Ysaac Ferreira Gonçalves, de 20 anos, é preso pela polícia, mas liberado logo em seguida Goiás no Ar|Do R7 21/01/2025 - 13h58 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h58 ) twitter

O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado em uma fazenda de Anápolis (GO). Ysaac Ferreira Gonçalves estava voltando do trabalho, na noite de sexta-feira (17), quando foi abordado por um veículo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele entrou no carro e não foi mais visto.

A polícia, de posse das imagens, conseguiu localizar o veículo e descobriu que o proprietário era o padrasto de Ysaac. O homem foi preso, mas liberado logo em seguida. A polícia não esclareceu os motivos pelos quais o suspeito foi solto. Os amigos e familiares de Ysaac agora pedem por justiça.