Pai é condenado a 26 anos de prisão por matar a filha em Ipameri (GO) Claudimar Bernardes cumprirá a pena em regime fechado pela morte da filha, Bruna Bernardes Goiás no Ar|Do R7 27/03/2025 - 15h13 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Ipameri (GO), um pai foi condenado a mais de 26 anos de prisão, por matar a própria filha e tentar assassinar o marido dela.

O crime ocorreu após o término do casamento de 27 anos do homem, Claudimar Bernardes, com a mãe da vítima. Claudimar não aceitava o fim do relacionamento e passou a ameaçar a ex-esposa. Durante uma confusão, Claudimar foi até a casa da filha, Bruna Bernardes da Silva, onde ela estava com a mãe, e disparou várias vezes em direção à porta da residência.

Bruna e o marido, Max Silva, foram atingidos pelos tiros. Ambos foram levados para o hospital, mas Bruna não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Claudimar Bernardes cumprirá a pena em regime fechado e pagará indenizações de R$200 mil pela morte da filha e R$20 mil pela tentativa de assassinato do genro.