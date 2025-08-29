Logo R7.com
PF desmantela esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis

Investigação revelou evasão fiscal de mais de 8 milhões e movimentação de 50 bilhões com uso de fintechs e fundos fraudulentos

Goiás no Ar|Do R7

A Polícia Federal e a Receita Federal desmantelaram um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado, em postos de combustíveis. A investigação revelou fraudes em toda a cadeia de combustíveis, com evasão fiscal de mais de 8 milhões de reais e movimentação de 50 bilhões. Fintechs e fundos fraudulentos eram usados para ocultar patrimônio em bens de luxo.

