PF desmantela esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis Investigação revelou evasão fiscal de mais de 8 milhões e movimentação de 50 bilhões com uso de fintechs e fundos fraudulentos Goiás no Ar|Do R7 29/08/2025 - 09h28 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h28 )

A Polícia Federal e a Receita Federal desmantelaram um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado, em postos de combustíveis. A investigação revelou fraudes em toda a cadeia de combustíveis, com evasão fiscal de mais de 8 milhões de reais e movimentação de 50 bilhões. Fintechs e fundos fraudulentos eram usados para ocultar patrimônio em bens de luxo.