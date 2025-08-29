Polícia apreende 2 toneladas de maconha em carga de MDF em Goiás
Dois homens foram presos e caminhão da transportadora da família de um deles era usado para transporte da droga
Em Goiás, policiais apreenderam 2 toneladas de maconha avaliadas em 14 milhões de reais, escondidas em uma carga de MDF (Placas de Fibra de Média Densidade) que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Aparecida de Goiânia. Dois homens foram detidos, um deles com histórico de uso de drogas, e seriam pagos 50 mil reais a cada um pelo transporte. O caminhão pertencia à transportadora da família de um dos detidos.