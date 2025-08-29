Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia apreende 2 toneladas de maconha em carga de MDF em Goiás

Dois homens foram presos e caminhão da transportadora da família de um deles era usado para transporte da droga

Goiás no Ar|Do R7

Em Goiás, policiais apreenderam 2 toneladas de maconha avaliadas em 14 milhões de reais, escondidas em uma carga de MDF (Placas de Fibra de Média Densidade) que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Aparecida de Goiânia. Dois homens foram detidos, um deles com histórico de uso de drogas, e seriam pagos 50 mil reais a cada um pelo transporte. O caminhão pertencia à transportadora da família de um dos detidos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.