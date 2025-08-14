Polícia desmantela esquema de rifas ilegais que movimentou R$ 20 milhões em Goiás (GO) Grupo manipulava resultados e oferecia prêmios falsos; dois suspeitos foram presos Goiás no Ar|Do R7 14/08/2025 - 09h24 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h24 ) twitter

Em Goiás (GO), a Polícia Civil desmantelou um esquema de rifas ilegais que movimentou R$ 20 milhões. O grupo manipulava resultados para obter lucro ilícito. Dois suspeitos foram presos, e veículos como caminhonete e jet ski, usados como prêmios falsos, foram apreendidos. Os envolvidos responderão por estelionato e lavagem de dinheiro.