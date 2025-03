Polícia encontra comprimidos de ecstasy escondidos dentro de air fryer em Goiás Apreensão aconteceu em uma residência de Jataí Goiás no Ar|Do R7 25/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Jataí (GO), policiais encontraram comprimidos de ecstasy escondidos em uma fritadeira elétrica. A operação ocorreu após a abordagem de um suspeito que estava na porta de casa com um cigarro de maconha. Quando os agentes entraram na residência, com a ajuda de uma cadela treinada, encontraram cerca de 2 mil comprimidos de ecstasy dentro de uma air fryer.

Quatro pessoas foram detidas e o material foi apreendido. O prejuízo estimado para o crime organizado é de R$120 mil.