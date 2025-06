Polícia investiga suspeitas de agressão a cães em pet shop de Aparecida de Goiânia (GO) Denúncias motivam perícia para confirmar lesões Goiás no Ar|Do R7 13/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h20 ) twitter

Após a divulgação de imagens que mostram maus-tratos a uma cadelinha em um pet shop de Aparecida de Goiânia (GO), outra tutora suspeita que seu cão também tenha sido agredido no mesmo local. Ela relata que o animal voltou diferente após o banho, apresentando uma úlcera no olho. A polícia investiga o caso e recomenda perícia para comprovar as lesões, enquanto a situação causa revolta entre os amantes de animais.