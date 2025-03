Polícia pede arquivamento do caso de troca de bebês em Inhumas (GO) Segundo o delegado responsável pelas investigações, não houve crime no caso, apenas uma confusão de uma técnica de enfermagem Goiás no Ar|Do R7 27/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h11 ) twitter

A polícia de Goiás pediu o arquivamento do inquérito do caso de troca de bebês ocorrido no ano passado em Inhumas. Segundo o delegado responsável pelas investigações, não houve crime no caso, apenas uma confusão de uma técnica de enfermagem.

O caso veio à tona durante um processo de separação, após um teste de DNA revelar que uma das crianças não era filha biológica do casal.

Apesar da conclusão policial, as famílias envolvidas estão indignadas e consideram processar o hospital.

O arquivamento do inquérito depende agora da decisão do Ministério Público.