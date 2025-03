Policial usa tradutor online para autuar motorista chinês em Goiás O motorista chinês, de 55 anos, foi abordado devido ao transporte irregular de ferramentas e cilindros de gás na carroceria do veículo Goiás no Ar|Do R7 06/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h31 ) twitter

Um policial rodoviário federal utilizou um tradutor online para autuar um motorista chinês, na BR-050, próximo a Catalão (GO).

O motorista, de 55 anos, foi abordado devido ao transporte irregular de ferramentas e cilindros de gás na carroceria do veículo. O chinês, que trabalha para uma mineradora local, não possuía carteira de habilitação brasileira, estava com a documentação do veículo atrasada e enfrentou dificuldades de comunicação com o agente.

Durante a abordagem, o policial encontrou obstáculos com o idioma chinês e, para resolver o problema, utilizou o Google Tradutor. Em um vídeo, é possível ver o agente traduzindo frases com ajuda do aplicativo para o homem, que foi autuado.