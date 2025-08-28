Porco-espinho é resgatado pelos bombeiros após queimadas em área urbana em Goiás
Animais silvestres buscam abrigo nas cidades e especialistas orientam cuidados
Em Goiás, bombeiros resgataram um porco-espinho após queimadas recentes que forçaram animais silvestres a buscar abrigo em áreas urbanas. A corporação orienta não tentar capturar o animal, afastar pessoas e animais domésticos e acionar os bombeiros ou a polícia ambiental. Manter portas abertas pode ajudar na saída segura do animal antes da chegada dos especialistas.