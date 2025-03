Preço do ovo dispara em 40% e preocupa brasileiros A expectativa é de queda nos preços após a Semana Santa, em abril Goiás no Ar|Do R7 06/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h25 ) twitter

O preço dos ovos no Brasil disparou devido a fatores como altas temperaturas e a gripe aviária nos EUA. Além disso, a alta no preço do milho, principal ingrediente da ração nas granjas, também influenciou na disparada dos ovos.

Em entrevista com a Record GO, o gerente da divisão técnica da Ceasa, Josué Lopes, destacou o aumento de 40% no preço dos ovos de janeiro a fevereiro. No ano passado, a caixa do ovo branco era vendida no atacado por R$170; hoje, sai por R$222.

A expectativa é de queda nos preços após a Semana Santa, em abril, mas o impacto da gripe aviária e a exportação continuarão a influenciar o mercado.