Presidente da Câmara de Cachoeira Alta (GO) é preso por desvio de R$ 180 mil de verbas públicas Investigações apontam uso de diárias de viagens não realizadas para apropriação indevida Goiás no Ar|Do R7 12/08/2025 - 08h44 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h46 ) twitter

Em Cachoeira Alta (GO), o presidente da Câmara de Vereadores foi preso por suspeita de desviar R$ 180 mil em diárias de viagens não realizadas. A investigação começou após denúncia de compra de votos em 2024. Outros quatro vereadores e dois servidores também são investigados, e documentos e equipamentos foram apreendidos.