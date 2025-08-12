Logo R7.com
Presidente da Câmara de Cachoeira Alta (GO) é preso por desvio de R$ 180 mil de verbas públicas

Investigações apontam uso de diárias de viagens não realizadas para apropriação indevida

Goiás no Ar|Do R7

Em Cachoeira Alta (GO), o presidente da Câmara de Vereadores foi preso por suspeita de desviar R$ 180 mil em diárias de viagens não realizadas. A investigação começou após denúncia de compra de votos em 2024. Outros quatro vereadores e dois servidores também são investigados, e documentos e equipamentos foram apreendidos.

