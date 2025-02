Preso vigilante que desligava câmeras e facilitava furtos em empresa Caso aconteceu em Aparecida (GO); outros três suspeitos foram autuados Goiás no Ar|Do R7 25/02/2025 - 12h41 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h41 ) twitter

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de furtar uma distribuidora de alimentos em Aparecida (GO). A investigação teve início depois da identificação de furtos recorrentes no estabelecimento, sempre durante os plantões de um vigilante responsável pela segurança noturna.

De acordo com a polícia, todas as ações foram realizadas com o apoio do funcionário, que desligava as câmeras de segurança e facilitava o acesso dos criminosos às cargas.