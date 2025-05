Problema de registro de veículo complica situação de motorista em Goiânia (GO) Apesar de regular, o carro não aparece nos sistemas do DETRAN e Senatran Goiás no Ar|Do R7 05/05/2025 - 08h39 (Atualizado em 05/05/2025 - 08h39 ) twitter

Um homem em Goiânia enfrenta um problema burocrático com seu veículo, que não consta nos registros do DETRAN e Senatran, apesar de estar com todos os documentos em ordem e licenciamento pago.

Após 15 anos de posse, ele descobriu que o carro foi baixado, o que impede a venda e gera receio de apreensão em blitz.

O DETRAN orientou que o caso fosse resolvido pela Secretaria Nacional de Trânsito, mas o processo está parado.

A situação evidencia as dificuldades enfrentadas pelos motoristas, devido à complexidade dos registros e à ineficiência dos sistemas.