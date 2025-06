Projeto oferece apoio espiritual gratuito para quem luta contra vícios Iniciativa atua com base na fé e atende dependentes e familiares aos domingos Goiás no Ar|Do R7 30/06/2025 - 12h09 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h09 ) twitter

O projeto “Vício Tem Cura” oferece apoio espiritual gratuito a dependentes e familiares, com encontros realizados aos domingos. A iniciativa, destacada durante um evento com atividades físicas, trata vícios diversos, como drogas e jogos, com base na fé. O atendimento é gratuito e aberto à comunidade.