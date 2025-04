Quadrilha furtava fios de cobre e causa R$ 1 milhão em prejuízo Sete integrantes do grupo foram presos em uma operação conjunta da polícia e empresas de telecomunicações Goiás no Ar|Do R7 24/04/2025 - 11h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h59 ) twitter

Uma quadrilha especializada em furto de fios de cobre, vinda do Ceará, foi presa em flagrante em Goiânia (GO), após uma denúncia. O grupo, que se passava por funcionários de empresas do ramo para evitar suspeitas, estava sendo monitorado pela polícia há um ano.

O prejuízo estimado para as empresas de telecomunicações foi de cerca de um milhão de reais. Imagens revelaram a chácara onde o cobre era processado e armazenado.

A operação contou com a colaboração de um supervisor de telecomunicações e resultou na prisão de sete integrantes. A falta de regulamentação e fiscalização em empresas de reciclagem facilita a receptação de materiais furtados, tornando esse crime cada vez mais comum na cidade.