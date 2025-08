Servidora é acusada de desviar R$ 425 mil dos cofres públicos em Goiânia (GO) Ela teria usado o valor para quitar dívidas pessoais e de familiares, segundo a investigação Goiás no Ar|Do R7 06/08/2025 - 12h10 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma servidora da prefeitura de Goiânia (GO) é acusada de desviar R$ 425 mil dos cofres públicos para pagar dívidas pessoais e de familiares. A denúncia surgiu após auditoria da Controladoria Geral do Município. A funcionária foi afastada e a Polícia Civil investiga o caso com apoio da prefeitura.