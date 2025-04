Suspeitos são presos após furto na sede do Sindicato dos Radialistas em Goiânia (GO) Dupla foi flagrada com ar-condicionado roubado; outros itens já tinham sido revendidos Goiás no Ar|Do R7 22/04/2025 - 10h41 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h54 ) twitter

Dois homens foram presos após furtarem a sede do Sindicato dos Radialistas (GO). A dupla foi localizada por policiais na Praça do Trabalhador com um aparelho de ar-condicionado que havia sido levado do local.



Outros objetos já haviam sido vendidos e não foram recuperados. Um dos presos possui passagem pela Lei Maria da Penha; o outro é réu primário.



O ar-condicionado foi devolvido ao sindicato. A polícia reforça a importância de exigir nota fiscal ao adquirir produtos para evitar a compra de itens de origem criminosa.