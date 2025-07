Tiroteio em evento automotivo deixa feridos e causa pânico Atirador fugiu após disparar contra multidão; uma das vítimas está em estado gravíssimo Goiás no Ar|Do R7 14/07/2025 - 14h28 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h28 ) twitter

Um tiroteio durante um evento de som automotivo em Luziânia (GO) deixou pelo menos cinco feridos. Um homem armado atirou contra a multidão e fugiu do local. Uma das vítimas está em estado gravíssimo e a polícia investiga a motivação e as circunstâncias do ataque.