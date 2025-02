Trailer invade bar do Marista e assusta clientes Apesar do susto, o equipamento, que pesa quase 1 tonelada, não feriu gravemente ninguém que estava no estabelecimento Goiás no Ar|Do R7 18/02/2025 - 13h18 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h18 ) twitter

A Record GO conversou com o dono do trailer que invadiu um bar, na Avenida 85, no setor Marista, em Goiânia (GO). Claudivan dos Santos contou que o acidente aconteceu porque a trava que segura o trailer se rompeu. Apesar do susto, o equipamento que pesa quase 1 tonelada não feriu gravemente ninguém que estava no bar.

No dia seguinte ao acidente com o trailer, outra colisão aconteceu no mesmo lugar. Um veículo perdeu o controle e bateu em uma árvore do canteiro central da avenida, que é uma das principais da cidade.