Travestis são presas por roubo e agressão a motorista na região de motéis em Goiânia (GO)

Em Aparecida de Goiânia, três travestis foram presas após roubo e agressão a um motorista na região dos motéis. Elas levaram chave do carro, celular e cartões da vítima. A polícia localizou as suspeitas com câmeras de segurança e rastreamento de celular, prendendo-as em um supermercado. O caso evidencia a recorrência desse tipo de crime na área.