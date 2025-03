Treinamento do BOPE aprimora táticas contra sequestros A capacitação inclui técnicas de negociação e controle emocional Goiás no Ar|Do R7 05/03/2025 - 14h48 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h48 ) twitter

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar de Goiás, criou a Companhia de Gerenciamento de Crise e Negociação para aprimorar suas táticas, garantindo resultados positivos e a preservação de vidas em casos de sequestros.

A Record GO mostrou os detalhes do treinamento dos policiais, que inclui técnicas de negociação e controle emocional. Desde sua criação, o BOPE tem alcançado 100% de sucesso em ocorrências com reféns, destacando-se pela excelência e atualização contínua de suas práticas.