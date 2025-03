Vacinas contra dengue são jogadas fora devido à baixa adesão Mil doses venceram e precisaram ser descartadas Goiás no Ar|Do R7 13/03/2025 - 13h23 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Goiás está enfrentando um aumento nos casos de dengue, mas, em contrapartida, mil doses da vacina Qdenga venceram e foram descartadas devido à baixa adesão.

De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, mais de 400 mil goianos foram vacinados com pelo menos uma dose, mas 40% deles não completaram o esquema vacinal.

A superintendente de vigilância em saúde, Flúvia Amorim, destacou a importância de completar o esquema vacinal de duas doses, especialmente para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

Apesar de melhorias em relação ao ano anterior, com menos mortes registradas, a presença do sorotipo 3 da dengue exige atenção contínua.

‌



A vacinação completa é crucial para prevenir formas graves da doença e mortes.