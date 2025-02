Vítima persegue ladrão e recupera celular furtado Após perseguição, o bandido foi levado para a central de flagrantes e o celular foi devolvido intacto para a vítima Goiás no Ar|Do R7 14/02/2025 - 13h20 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h20 ) twitter

No setor Universitário, em Goiânia (GO), uma pessoa perseguiu um ladrão, após ter o celular roubado dentro de um ônibus. O assaltante saltou do coletivo com o celular da vítima e ela desceu atrás dele para tentar recuperar o aparelho. Durante a perseguição, o homem, que não parecia estar armado, entrou em um prédio da PUC.

A vítima, então, pediu ajuda para os seguranças da universidade, que conseguiram capturar e deter o ladrão até a chegada da polícia. O bandido foi levado para a central de flagrantes e o celular foi devolvido intacto para a vítima.