Zoológico de Goiânia é fechado, após morte de cisne com suspeita de gripe aviária Medida preventiva terá duração de 10 dias Goiás no Ar|Do R7 10/06/2025 - 10h29 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h29 )

O zoológico de Goiânia (GO) foi fechado preventivamente por 10 dias, após a morte de um cisne negro com suspeita de gripe aviária. A medida visa evitar a disseminação do vírus, com monitoramento diário das aves e restrição de circulação de funcionários. A população é orientada a manter a calma, pois a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carnes e ovos.