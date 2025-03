Adolescente de 16 anos é investigado por planejar ataques a moradores de rua Jovem transmitiu ao vivo um ataque que deixou a vítima com 60% do corpo queimado Goiás Record|Do R7 21/03/2025 - 13h39 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h06 ) twitter

Um adolescente de Caldas Novas (GO) está sob investigação por incentivar ataques contra moradores de rua.

A polícia descobriu que o jovem, de 16 anos, é dono de um canal na internet que transmitiu ao vivo um ataque no Rio de Janeiro. O ataque, ocorrido em 17 de fevereiro, deixou uma vítima, que vivia em situação de rua, com queimaduras de terceiro grau em 60% do corpo.

O adolescente foi apreendido e ouvido pela polícia, mas, como as investigações ainda estão em fase inicial, ele foi liberado. Na casa dele, foram apreendidos um celular, um notebook e um pen drive.

Para a polícia, a família do adolescente alegou desconhecimento sobre as atividades dele na internet.