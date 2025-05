Avenida Perimetral Norte recebe novas lombadas eletrônicas para reduzir acidentes Com 11 novos radares sendo instalados, a iniciativa tem como objetivo melhorar a segurança no trânsito, especialmente em áreas de alto risco Goiás Record|Do R7 05/05/2025 - 20h51 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h51 ) twitter

A Avenida Perimetral Norte, uma das vias mais perigosas de Goiânia (GO), está recebendo lombadas eletrônicas para reduzir a velocidade dos veículos e, consequentemente, o número de acidentes.

Com 11 novos radares sendo instalados, a iniciativa tem como objetivo melhorar a segurança no trânsito, especialmente em áreas de alto risco. Recentes acidentes fatais, incluindo o do DJ Martinho Douglas dos Santos, destacaram a urgência dessas medidas.

A fiscalização eletrônica e a presença de agentes de trânsito também estão sendo intensificadas para monitorar e controlar o fluxo de veículos, visando a proteção de motoristas e de pedestres.