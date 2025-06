Avião faz pouso de emergência em Goiânia após colidir com urubu A aeronave seguia de Guarulhos (SP) para Brasília (DF) quando ocorreu a colisão Goiás Record|Do R7 09/06/2025 - 20h48 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h48 ) twitter

Um Boeing da LATAM precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Goiânia (GO) após ser atingido por um urubu. A aeronave seguia de Guarulhos (SP) para Brasília (DF) quando ocorreu a colisão. O incidente foi o segundo em poucos meses. Segundo especialistas, a presença das aves na região é causada pela proximidade de Goiânia com um aterro sanitário.