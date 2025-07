Caminhoneiro evita tragédia em rodovia e viraliza na internet Ivan Davi jogou a carreta contra o guardrail para evitar colidir com uma picape que entrou na contramão, mas ficou com um prejuízo de R$ 50 mil Goiás Record|Do R7 14/07/2025 - 20h45 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h45 ) twitter

Um caminhoneiro evitou uma tragédia na BR-414, em Goiás, ao jogar a carreta contra o guardrail para evitar colidir com uma picape que entrou na contramão. O motorista da picape fugiu sem prestar socorro e o caminhoneiro, Ivan Davi, ficou com o caminhão destruído e um prejuízo de R$ 50 mil. Após o vídeo do acidente viralizar na internet, uma empresa se ofereceu para consertar o veículo de Ivan gratuitamente.