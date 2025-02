Celular explode dentro do bolso de mulher em loja de Anápolis (GO) Vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau |Do R7 11/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h08 ) twitter

Em Anápolis (GO), câmeras de segurança de uma loja registraram quando um celular explodiu dentro do bolso de uma mulher. Nas imagens, é possível ver a jovem tentando se livrar do aparelho em chamas e sendo socorrida por pessoas que estavam no estabelecimento.

A vítima foi levada para o hospital com queimaduras de primeiro e segundo grau, e o aparelho ficou parcialmente derretido após o incidente. Ainda não há informações sobre as causas da explosão.