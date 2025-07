China investe bilhões para levar energia do Nordeste ao Centro-Oeste do Brasil Rede de transmissão de energia limpa percorrerá quase 1.500 km, do Maranhão até Goiás Goiás Record|Do R7 01/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi lançada em Silvânia (GO) a obra da linha de transmissão que irá escoar energia limpa, produzida no Nordeste do Brasil, para a região Centro-Oeste. O projeto terá investimento de uma empresa chinesa que irá disponibilizar R$ 18 bilhões para a construção de uma rede de quase 1.500 km, ligando Goiás ao município de Graça Aranha, no Maranhão. A construção deverá gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos ao longo da obra.