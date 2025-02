Chuva arranca telhado de açougue em Aparecida (GO) Ninguém se feriu, mas uma casa que fica no andar de cima do estabelecimento ficou completamente alagada sem a cobertura Goiás Record|Do R7 06/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Aparecida (GO), no bairro Independência, o telhado de um açougue foi arrancado pelos fortes ventos desta quarta-feira (05). A estrutura de zinco não estava soldada, apenas encaixada, e acabou não resistindo à ventania.

Uma casa que fica no andar de cima do açougue ficou completamente alagada sem a cobertura. Segundo informações, não havia ninguém no local no momento do incidente, mas todos os móveis foram danificados pela água.