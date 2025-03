Criança com doença rara espera por medicamento de R$18 milhões O remédio, um dos mais caros do mundo, é utilizado no tratamento de distrofia muscular de Duchenne, doença genética que causa perda de habilidades motoras

Goiás Record|Do R7 06/03/2025 - 14h23 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share