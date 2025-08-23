Delegado suspeito de desviar verbas escolares continuará preso Dannilo Ribeiro Proto e a esposa, Karen, são acusados de liderar um grupo que desviou R$ 2,2 milhões do dinheiro público Goiás Record|Do R7 22/08/2025 - 21h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 21h00 ) twitter

O delegado Dannilo Ribeiro Proto, suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro público em Rio Verde (GO), passou por audiência de custódia e seguirá preso. Danilo e a esposa, Karen, são acusados de liderar um grupo que desviou R$ 2,2 milhões de verbas escolares. A defesa busca provar inocência e garantir a liberdade do delegado.