Distração perigosa: usar o celular ao volante pode causar mortes Prática não é permitida, mesmo que o carro esteja parado Goiás Record|Do R7 10/02/2025 - 14h39 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h39 )

Em 2024, segundo dados da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito, quase 50 mil motoristas foram flagrados usando o celular no volante. De acordo com a lei, o uso do celular não é permitido mesmo quando o veículo está parado.

Recentemente, um pedestre foi atropelado enquanto um motorista de aplicativo fazia uma chamada de vídeo no celular. Casos como esse podem ter consequências graves e quem sofre o acidente tem o direito de procurar a justiça.