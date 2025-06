Empresário paga pensão à família de vigilante morto em acidente para reduzir pena Antônio Scelzi Neto é acusado de matar o segurança Clenilton Lemes Correia em um acidente de trânsito na GO-020, em Goiânia (GO) Goiás Record|Do R7 13/06/2025 - 20h54 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O empresário Antônio Scelzi Neto, acusado de matar o vigilante Clenilton Lemes Correia em um acidente de trânsito na GO-020, em Goiânia (GO), está pagando uma pensão mensal de R$ 2.118 à família da vítima. O objetivo do pagamento é atenuar a pena pelo crime por meio do arrependimento e da reparação dos danos.